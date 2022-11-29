За останні три місяці росіяни припинили розгортання своїх військ в Україні у вигляді БТГ, – Міноборони Британії

Концепція БТГ була основною для РФ протягом десяти років, але війна в Україні проявила її недоліки.

Протягом останніх трьох місяців Росія переважно припинила розгортати свої війська в Україні у вигляді батальйонно-тактичних груп. Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом 10 років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з бронетехнікою, розвідкою і артилерією.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. Там додали, що росіяни виявили недоліки концепції БТГ під час інтенсивної війни в Україні.

"Відносно невеликий розподіл бойової піхоти на БТГ часто виявлявся недостатнім", – зазначили в повідомленні.

Децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат; і деякі командири БТГ були уповноважені гнучко використовувати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BH2fUT8Uqr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/G6IYZE2HDK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 29, 2022

Нагадаємо, що Росія підсилює наявні в Україні окупаційні формування за рахунок мобілізованих. Часто ці мобілізовані не мають бойового досвіду і підготовки, але мають хронічні захворювання. На війну їх відправили без перевірки стану здоровʼя.