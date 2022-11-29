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За останні три місяці росіяни припинили розгортання своїх військ в Україні у вигляді БТГ, – Міноборони Британії

Концепція БТГ була основною для РФ протягом десяти років, але війна в Україні проявила її недоліки. 

За останні три місяці росіяни припинили розгортання своїх військ в Україні у вигляді БТГ, – Міноборони Британії
Фото: змі окупантів

Протягом останніх трьох місяців Росія переважно припинила розгортати свої війська в Україні у вигляді батальйонно-тактичних груп. Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом 10 років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включно з бронетехнікою, розвідкою і артилерією.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. Там додали, що росіяни виявили недоліки концепції БТГ під час інтенсивної війни в Україні. 

"Відносно невеликий розподіл бойової піхоти на БТГ часто виявлявся недостатнім", – зазначили в повідомленні. 

Децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат; і деякі командири БТГ були уповноважені гнучко використовувати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування.

Нагадаємо, що Росія підсилює наявні в Україні окупаційні формування за рахунок мобілізованих. Часто ці мобілізовані не мають бойового досвіду і підготовки, але мають хронічні захворювання. На війну їх відправили без перевірки стану здоровʼя. 

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