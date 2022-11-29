Головне за ніч. Вівторок, 29 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, збиті російські СУшки, ворожі ракетні удари по Дніпру, вручення українським театрам “Оперного Оскара”.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по ворожих складах і районах зосередження. Збито два ворожі літаки - Су-25 і Су-24.

Ворог завдав девʼятьох ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 29 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали 88 380 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 480 осіб.

Нагадаємо, великих втрат ворог зазнає в Луганській і Донецькій областях. На тимчасово окупованих частинах півдня сили оборони також завдають влучних ударів по місцях зосередження техніки і особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російська армія вдарила чотирма ракетами по Дніпру. За попередніми даними, минулося без загиблих і поранених.

Ракетна атака призвела до серйозних руйнувань і пожежі, яку вогнеборці уже загасили. Удар припав на приватне підприємство.

Також російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії Нікопольський район.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять на саміті в Бухаресті 29-30 листопада посилення військової підтримки України та допомогу з відновлення енергетичної інфраструктури.

Із закликом виділити більше зимової підтримки має виступити генеральний секретар США Єнс Столтенберг. Міністри зосередяться на військовій допомозі, зокрема посиленні протиповітряної оборони та постачаннях амуніції.

Німеччина, яка головує у G7, також запланувала зустріч "Групи семи" з деякими партнерами, наполягаючи на пошуку шляхів прискорення реконструкції енергетичної інфраструктури України.

Міністри також обговорять заявку України на членство в НАТО. Але вони, ймовірно, лише підтвердять політику відкритих дверей Альянсу, тоді як до членства для країни, в якій триває війна, ще далеко.

Росія прагне зберегти, а не посилити поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня, але така підготовка, ймовірно, спрямована на підтримку останніх темпів ударів, а не на їхню ескалацію через обмеження російського ракетного арсеналу, що тривають”, – зазначають дослідники.

Речник Південного оперативного командування Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець. За її словами, це є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

Російські військові блогери також стверджували, що нинішнє угруповання російської авіації та морського флоту означає, що найближчими днями російські сили завдадуть ще однієї серії ракетних ударів.

Оперні театри Львова та Одеси здобули цьогорічний “Оперний Оскар” за видатну роботу у складних умовах під час артилерійських обстрілів та відключення світла в Україні.

Театри спільно отримали приз “Трупа року” на церемонії вручення Міжнародної оперної премії, яка відбулася у понеділок у “Королівському театрі" у Мадриді.

“Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз гуде генераторами скрізь, але це музика нашого виживання, нашого життя”, – сказала режисерка-постановниця Одеської національної опери Оксана Тараненко, приймаючи нагороду.

Обидва театри відновили постановки після того, як були змушені призупинити вистави після вторгнення Росії 24 лютого.

Журі відзначило їхню “мужність і стійкість через те, що вони продовжували виступати, попри небезпеку та руйнування, викликані війною”.

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