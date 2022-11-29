У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

У вівторок, 29 листопада у більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях України падатиме невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На решті території без опадів; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень на Закарпатті та у південній частині 4-9° тепла).

У наступні дві доби без опадів, лише у північних областях вночі 30 листопада місцями невеликий сніг; температура вночі 1-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.