США та союзники роблять все, аби в Україні світло залишалося увімкненим та вода текла, – Кірбі

Президент Росії Володимир Путін вже використовує як зброю їжу та страх, тепер він використовує у цій ролі холодну погоду, що спробувати поставити український народ на коліна.

Про це під час пресбрифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він підкреслив, що США будуть продовжувати забезпечувати українські збройні сили “інструментами, зброєю, можливостями та підготовкою, які їм потрібні, щоб вони могли бути успішними на полі бою”.

Окрім того, американці та союзники у всьому світі працюють, аби отримати обладнання для відновлення постачання електроенергії та води в Україні.

Кірбі додав, що частина обладнання надійде зі Сполучених Штатів. “Але ми також розуміємо, що їхня (українська, - ред.) мережа базується на інфраструктурі, яка є виключно європейською. Отже, ми працюємо з союзниками та партнерами в регіоні, щоб побачити, що вони можуть зробити, аби отримати більше, щоб світло залишалося увімкненим та вода текла”, – сказав він.

Кірбі також назвав обстріли Росією енергетичної інфраструктури України огидними.

“Але це огидно. Це абсолютно огидно, що він робить останні кілька тижнів”, – заявив представник адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 80 генераторів для для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.