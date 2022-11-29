Австрія надала українському енергетичному сектору понад 217 тонн гумдопомоги

Австрія надала українському енергетичному сектору понад 217 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йшлося під час розмови міністра енергетики України Германа Галущенко з міністром з питань клімату та енергетики Австрії Леоноре Гевесслер.

Допомога вже доставлена українським енергетичним компаніям, у її межах тривають відновлювальні роботи на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

Галущенко під час розмови наголосив, що Росія продовжує масовані атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури та мережі, які забезпечують електропостачання мільйонам цивільних українців.

“Такі обстріли можуть мати критичні наслідки, особливо в зимовий період. З огляду на це, подальша допомога міжнародних партнерів українському енергосектору має дуже важливе значення”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Міністри обговорили напрямки співпраці для забезпечення першочергових потреб українських енергокомпаній в матеріалах та обладнанні.

Леоноре Гевесслер запевнила, що Австрія буде і надалі підтримувати український енергосектор.

Нагадаємо, на початку листопада міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що країна виділить ще 10 мільйонів євро для підтримки України.