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Україна обговорює із США заходи для посилення “зернової ініціативи”

Зараз через дії РФ зерно дорожчає, а фермери та судновласники несуть збитки.

Україна обговорює із США заходи для посилення “зернової ініціативи”
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Під час зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова із представниками США сторони обговорили включення до “зернової ініціативи” портів Миколаєва, прискорення інспектування суден в Босфорі та пролонгацію домовленостей щонайменше на 1 рік.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Як повідомив Кубраков, зараз у черзі для проходу інспекції в Туреччині стоять 77 суден При цьому порти Великої Одеси використовують до 50% своїх потужностей, а вартість зерна зростає з кожним новим шантажем з боку РФ. 

Через дії Росії фермери та судновласники отримують збитки - один день простою обходиться щонайменше у 30 тис. доларів, а судна очікують на інспекцію від 2 до 5 тижнів.

Україна вже офіційно звернулась до ООН та Туреччини з пропозицією приєднання порту Миколаєва до “зернової ініціативи” та очікує відповіді від гарантів домовленостей.

Зазначається, що з 1 серпня з портів Великої Одеси експортовано понад 12 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. 

Нагадаємо, за результатами першого Міжнародного установчого саміту продовольчої International Summit оn Food Security зібрано близько 150 млн доларів. Саміт відбувся у межах реалізації української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

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