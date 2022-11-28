УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
ГоловнаСуспільствоЖиття

Розкладу руху поїзду, що сполучає Херсон та Київ, буде змінено

У складі поїзда 4 евакуаційні вагони до Хмельницького.

Розкладу руху поїзду, що сполучає Херсон та Київ, буде змінено
Фото: Міністерство інфраструктури України

З середи, 30 листопада, буде змінено розклад поїзду №102 Київ-Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Згідно з новим розкладом, поїзд буде відправлятись з Києва о 22:14, а прибувати до Херсону о 9:59.

З 1 грудня поїзд відправлятиметься з Херсона о 15:27, а прибуватиме в Київ о 5:55.

У складі поїзда 16 вагонів, включаючи 2 спеціалізовані вагони для маломобільних людей та 4 евакуаційні вагони. Вони будуть від'єднуватися на станції Шевченко та чіплятись до поїздів 85/86, котрі слідують до Хмельницького.

Нагадаємо, станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також