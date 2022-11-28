Розкладу руху поїзду, що сполучає Херсон та Київ, буде змінено

У складі поїзда 4 евакуаційні вагони до Хмельницького.

З середи, 30 листопада, буде змінено розклад поїзду №102 Київ-Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Згідно з новим розкладом, поїзд буде відправлятись з Києва о 22:14, а прибувати до Херсону о 9:59.

З 1 грудня поїзд відправлятиметься з Херсона о 15:27, а прибуватиме в Київ о 5:55.

У складі поїзда 16 вагонів, включаючи 2 спеціалізовані вагони для маломобільних людей та 4 евакуаційні вагони. Вони будуть від'єднуватися на станції Шевченко та чіплятись до поїздів 85/86, котрі слідують до Хмельницького.

Нагадаємо, станом на 18:00 28 листопада електропостачання відновлене для 24% побутових споживачів Херсона.