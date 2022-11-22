Укрзалізниця додає до потяга Київ-Херсон 9 вагонів і відкриває продаж квитків в обох напрямках

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Херсона та у зворотному напрямку, а також додає до потяга дев'ять вагонів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Перші два рейси «Потяга до перемоги» Укрзалізниці до нещодавно звільненого Херсона показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини. На додачу до пасажирів, які придбали квитки на цей рейс в межах проєкту «Квитки до перемоги», залізничники допомогли виїхати ще близько 300 херсонців, серед яких понад 20 дітей, 3 людей з інвалідністю та одна 94-річна бабуся. А ще 6 песиків і один кіт", - йдеться в повідомленні.

Реагуючи на цей попит, УЗ додає дев'ять вагонів та відкриває продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві). Квитки доступні у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

Херсонців, які мають змогу читати повідомлення УЗ завдяки наявності інтернету на вокзалі, просять прибувати на посадку за півтори-дві години для проходження безпекової перевірки.

"Залізничники також продовжують працювати над оновленням постійного графіка курсування рейсу 101/102 Київ — Херсон, щоб забезпечити максимально зручний час відправки з Херсона та Миколаєва, тому про рейси після 25 листопада розкажемо додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада до звільненого від російських окупантів Херсона прибув перший потяг.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала херсонців евакуюватися на зиму до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси.