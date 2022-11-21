Верещук закликала херсонців евакуюватися на зиму до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси

Далі можливе переміщення з на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України.

Жителів Херсона, зокрема, жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних осіб закликали евакуюватися до більш безпечних міст на зимовий період.

На цьому наголосила Віцепрем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, в місті - складна безпекова ситуація та проблеми з інфраструктурою. Тому варто виїхати на зимовий період до більш безпечних регіонів.

"Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - повідомила Верещук.

Міністерка додала, що херсонців забезпечать безплатним проживанням у прихистках, гуманітарною і медичною допомогою, харчуванням, також нададуть допомогу допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову виплату від держави та міжнародних організацій.

Щоб повідомити про свій намір виїхати з міста, херсонці можуть звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА чи цілодобову "гарячу лінію" Мінреінтеграції, повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave або ж записатися особисто в "Пункті незламності" на центральній площі Свободи в Херсоні.

Нагадаємо, після деокупації жителям Херсона запропонували добровільну евакуацію. Проте більшість людей воліють залишитися у місті. Наразі в обласному центрі налічується близько 80 тисяч жителів.

Напередодні в області під час роздачі хліба російські терористи обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок цього було поранено п’ятеро осіб.