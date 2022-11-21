Експерти МАГАТЕ розповіли про пошкодження на Запорізькій АЕС через обстріли

Персонал ЗАЕС вже почав усувати деякі пошкодження, також триває прибирання майданчика після атак у вихідні.

Експертна група Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 21 листопада оцінила ступінь збитків від інтенсивних обстрілів ЗАЕС під час минулих вихідних.

Про це йдеться на сайті агентства.

Як розповів генеральний директор Рафаель Гроссі, незважаючи на сильні обстріли, стан шести реакторних блоків стабільний, підтверджено цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива та низько-, середньо- та високоактивних відходів у відповідних сховищах.

За словами Гроссі, це був один із найсерйозніших обстрілів на ЗАЕС за останні місяці.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають в станції, зафіксували великі пошкодження на майданчику.

"Це є серйозною причиною для занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій", - сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Спостерігачі зафіксували пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що викликало нерадіоактивний витік, декілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів станції, виведення з ладу залізниці, уражений осколками трубопровід стиснутого повітря, два удари по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі пошкодження зарядки зрошувачів, а також два удари в районі вартового приміщення.

Персонал ЗАЕС вже почав усувати деякі пошкодження, також триває прибирання майданчика після атак у вихідні.

За ніч на 21 листопада і сьогодні більше не було нападів на атомну електростанцію, хоча були обстріли в районі Енергодар та промислової зони, йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Через обстріли Гроссі активізував свої консультації, які спрямовані на встановлення захисної зони на ЗАЕС.

Нагадаємо, увечері 19 листопада і зранку 20-го пролунали вибухи на території Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, повідомили в штаб-квартиру Агентства, що відновився обстріл як поблизу, так і на території ЗАЕС. Росіяни вивели з ладу систему, необхідну для запуску двох енергоблоків ЗАЕС. Також вони намагалися не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки.