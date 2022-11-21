Жити у режимі відключень світла доведеться до кінця березня, - YASNO

Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Про це генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко написав у Facebook.

"Сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні - 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів. Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня", - написав він.

Коваленко описав кілька можливих сценаріїв розвитку подій.

Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

За його словами, позитивний сценарій такий: "Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі".

Негативний сценарій буде у тому випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких "світла може не бути дуже тривалий час", визнав Коваленко.

Нагадаємо, що у київських школах на тлі відключень світла навчання розпочинатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня.

21 листопада у Сумській області через аварію на повітряних лініях без електрики залишилося майже 15 тисяч абонентів.