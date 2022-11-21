Україна має намір збільшити у 2023-му вартість транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", - Bloomberg

Причиною такого кроку є атаки РФ на українську енергосистему.

У 2023 році Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти через трубопровід "Дружба", повідомляє Bloomberg.

Лист із відповідним містом отримало російське ПАТ "Транснафта" від українського АТ "Укртранснафта".

У листі йдеться, що "руйнування української енергетичної інфраструктури, що триває, призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин".

Крім цього, зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об'єктів, зазначили в Укртранснафті.

Тож українська компанія заявила, що з 1 січня підвищить тарифи на транспортування видобувної нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро. Раніше АТ теж підвищувало плату за транзит. Це відбулося у квітні.

Російська Транснафта в коментарі ЗМІ РФ підтвердила, що лист від Укртранснафти отримала і його вивчає. Згодом це питання мають обговорити в Москві.

Нагадаємо, постачання російської нафти транзитом територією України призупинили 4 серпня. Транзит північною віткою нафтопроводу "Дружба" через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини тривав у штатному режимі.

16 листопада було відновлене постачання російської нафти в Угорщину.