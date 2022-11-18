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Україна наступного тижня отримає від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Ще один транш має надійти наступного місяця.

Україна наступного тижня отримає від ЄС 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: Денис Шмигаль у ТГ

Європа продовжує надавати макрофінансову допомогу Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні під час візиту до Києва Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро”, - повідомив Шмигаль.

Він додав, що ще один транш, у розмірі 500 млн євро, має надійти у грудні.

Нагадаємо, уряд США звернувся до Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд  доларів на додаткову допомогу Україні

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