БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати Жеваго в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків

Гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн. Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако", – йдеться у повідомленні.

Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки "бідної руди" та концентрату для проведення комплексних експертиз.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.

Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн.

Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 млрд грн.

БЕБ не розкриває імені власника ГЗК, проте джерела в правоохоронних органах повідомляють, що олігархом є Костянтин Жеваго.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу співробітників СБУ. Факти ухилення від сплати податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження проти компанії Жеваго. Підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн грн.