Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження проти компанії Жеваго, - джерела

Підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн грн.

Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження щодо компанії, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн грн.

Про це йдеться на сайті Бюро.

Як повідомили джерела LB.ua, йдеться про підприємство бізнесмена Костянтина Жеваго.

Він перебуває в міжнародному розшуку.

У БЕБ кажуть - незаконна схема полягала в тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи в підприємства, яке також належить мільярдеру, уродженцю Росії.

"Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками "фіктивності", створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, у діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн", - йдеться на сайті БЕБ.

Наразі відомості про кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами компаній внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі висновків фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро.

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Також у Бюро економічної безпеки додали, що аналізують фінансово-господарську діяльність компаній, які належать понад сотні впливових українських бізнесменів та пов’язаним із ними осіб.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ заявило про припинення спроби махінацій з ПДВ на 840 млн гривень.

Раніше одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин України викрили на ухиленні від сплати податків - не перерахував у держскарбницю понад три мільярди гривень за 2017-2022 роки.