Найближчими днями Україна може отримати транш у 5 млрд євро від ЄС, – Шмигаль

Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", – заявив прем’єр за результатами зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, у серпні Україна отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги. Фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів.