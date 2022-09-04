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Найближчими днями Україна може отримати транш у 5 млрд євро від ЄС, – Шмигаль

Ці кошти допоможуть забезпечити стійкість української економіки.

Найближчими днями Україна може отримати транш у 5 млрд євро від ЄС, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", – заявив прем’єр за результатами зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

 

Нагадаємо, у серпні Україна отримала рекордний обсяг міжнародної допомоги. Фінансування держаного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел у серпні 2022 року склало 4,69 млрд доларів. 

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