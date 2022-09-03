Чернишов провів у США низку зустрічей для залучення додаткової допомоги на відновлення деокупованих територій

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов провів у Вашингтоні зустріч з адміністрацією Джозефа Байдена та представниками великих міжнародних фінансових установ, штаб-квартири яких розташовані в столиці США, щоб забезпечити фінансову допомогу Україні. Про це йдеться у метаріалі The Washington Post.

“Україна має величезну потребу в допомозі на багатьох фронтах, окрім військової допомоги, їй потрібна допомога для забезпечення додаткових потоків природного газу, оскільки наближається зима, а Росія загрожує трубопроводам і продовжує руйнувати критичну інфраструктуру”, - йдеться у матеріалі.

За даними видання, Україна сподівається отримати мільярди доларів фінансування від міжнародної спільноти, щоб допомогти у відновленні деокупованих територій, які були звільнені від російських військ.

“Українські посадовці вже окреслили західним колегам своє бачення грандіозного проєкту реконструкції — який багато хто порівнює з новим «планом Маршалла» — що передбачатиме вливання в країну близько 350 мільярдів доларів після закінчення війни. Чернишов сказав, що війна показала важливість серії політичних реформ, розпочатих у 2014 році для децентралізації влади в країні, що, на його думку, зміцнило «стійкість» України перед обличчям російського вторгнення”, - пише The Washington Post.

«Ми всі були свідками того, що Україна є абсолютно єдиною, незалежно від територій, мов та інших регіональних аспектів», – цитує видання Олексія Чернишова.

“На планшеті Чернишов показав карту країни з регіонами, затіненими різними кольорами, щоб проілюструвати охоплення російського контролю та спустошення. Захід країни, зосереджений навколо міста Львів, був більш захищений від російського нападу та пофарбований у жовтий колір. «Наше завдання — щоб цей жовтий колір був на всій території, — сказав Чернишов, махнувши рукою над картою України, перш ніж вказати на Крим, — включно з цим»”, - резюмує видання.

На своїй сторінці у фейсбуці Олексій Чернишов відзначив, що провів низку зустрічей, зокрема, із представниками Держдепу, першим заступником Міністра житлового будівництва та міського розвитку США Едріаном Тодменом, першим заступником Міністра торгівлі США Доном Грейвесом, з представниками фінансових урядових структур США, а також з очільницею USAID, відповідальними керівниками Міжнародного валютного фонду, представниками Світового банку тощо.

За словами міністра, він також продемонстрував представникам неурядових структур та аналітичних центрів українську урядову програму Rapid Recovery for Survival (програма швидкого відновлення України), розповів про виклики, які стоять перед опалювальним сезоном та про відновлення інфраструктури: житла, медичних та навчальних закладів, дитсадків, комунальних структур.

“Уряд готується до всіх кризових ситуацій. Він має чіткий план роботи, інструменти контролю якості та витрат. Однак ми потребуємо фінансової допомоги наших партнерів, щоб протистояти ворогу та вижити в складних умовах”, - зазначив Чернишов.