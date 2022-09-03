Українські прикордонники отримали партію "броні" з Румунії, - МВС

Дипломати нашої країни з Румунії забезпечили прикордонників захистом та амуніцією на понад 1,3 млн доларів.

Українські прикордонні підрозділи днями отримали 500 бронежилетів та кевларових шоломів від Посольства України в Румунії.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Загалом за пів року повномасштабної агресії Росії проти України дипломатичні представники нашої країни з Румунії забезпечили прикордонників бронежилетами, касками, а також спеціальними пошуковими ліхтарями на понад 1,3 мільйона доларів США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нацгвардія отримала тисячу бронежилетів високого класу захисту від Запоріжсталі.