Росіяни вчора вдарили по Гуляйполю і прилеглих селах

Російська армія протягом 2 вересня завдала декількох ударів по Запорізькій області. Обстріляні Гуляйполе і прилеглі села Успенівка та Верхня Терса, а також село Преображенка.

Про це йдеться у повідомленні у Телеграм Національної поліції України.

"За минулу добу працівники поліції зафіксували 41 повідомлення про руйнування житлової та цивільної інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Окупанти завдали масовий удар по Гуляйполю та прилеглим селам Успенівка та Верхня Терса Пологівського району", – заявили правоохоронці.

Сильних ушкоджень зазнали присадибні території, господарчі прибудови, гаражні приміщення та авто місцевих жителів. У Верхній Терсі ракети розірвалися неподалік дитячого садка та школи. Осколками пошкоджено адмінбудівлю закладу та територію закладів.

У Преображенці снаряди поцілили у житловий сектор, в результаті чого пошкоджено домівки селян.

"Внаслідок обстрілів потерпілих громадян доставлено до медичних установ", – додали в поліції, неуточнивши кількість потерпілих.

Нагадаємо, минулої доби ворог також бив по Миколаївській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях. У Запорізькій області систематичних обстрілів зазнає Енергодар – місто-супутник ЗАЕС.