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Росіяни завдали нових ударів по Миколаєву та області

За словами очільниці обласної ради, загинула дитина. 

Росіяни завдали нових ударів по Миколаєву та області
Ракета на Миколаївщині (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Російська армія завдала нового удару по Миколаївській області. В самому Миколаєві снаряд влучив у гараж, ударною хвилею винесло вікна і двері в будинку.

За попередньою інформацією, одна жінка дістала поранень, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Телеграм. Водночас голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що в обласному центрі поранено двох людей, четверо – в Березнегуватому.

"Серед поранених – двоє дітей. Є і загиблі – 8-річна дитина", – написала вона.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про загиблих станом на 13:46 не повідомив. 

Нагадаємо, у Миколаївській сьогодні зранку, орієнтовно о 04:20, у м. Вознесеньск пролунав вибух. Вчора ввечері росіяни вчинили обстріли за межами с. Степове Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території смт Березнегувате, сіл Любомирівка, Новогригорівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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