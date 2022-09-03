Головне за ніч. Субота, 3 вересня

Відбиті ворожі атаки, бої на Луганщині, обстріл Харкова, збиті "Калібри" над Днпром.

У Херсонській області ворог стріляв по звільнених територіях, у Луганській триває бій. Росіяни обстрілювали також Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську, Луганську, Донецьку області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, у Рівненській області, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони відбили атаки ворога в районах Бахмутського, Кодеми, Зайцева, Авдіївки, Марʼїнки і Времівки – на цих напрямках ворог активізувався увечері.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в бік Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.

На Слов’янському напрямку артилерійських обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 вересня орієнтовно склали 49 050 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 350 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Рано-вранці 3 вересня російська армія знову обстріляла Харків. Ракетами вдарили по Новобаварському району.

"Прилетіло поруч з однією зі шкіл", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Потерпілих немає, у школі вилетіло скло.

Уночі 3 вересня російська армія била по Дніпропетровській області крилатими ракетами, "градами" та важкою артилерією.

ППО збила всі пʼять випущених на Дніпро ракет.

"Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав", – повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Міноборони додали, що йдеться про ракети "Калібр", які ворог випустив із акваторії Чорного моря.

По Нікопольському району завдали ударів російські "гради" та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Марганці руйнувань зазнали декілька будинків, господарських споруд, авто і газогонів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який очолив місію агентства на Запорізьку атомну електростанцію, підтвердив, що фізична цілісність АЕС порушувалась кілька разів.

Доповідь з висновками стосовно перевірки станції буде готова на початку наступного тижня. Рада безпеки ООН почує звіт про результати візиту 6 вересня.

На ЗАЕС зараз перебувають шість інспекторів МАГАТЕ (з 14, які приїхали). Потім їхня кількість скоротиться до двох – така кількість інспекторів перебуватиме на станції постійно.

Сподіваємося, звіт місії МАГАТЕ не нагадуватиме сумнозвісний звіт Amnesty International, в якому українські захисники звинувачувалися у створенні загрози для цивільного населення...

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