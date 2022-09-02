Головне за день. П’ятниця, 2 вересня

Відбиті ворожі атаки, успіхи ЗСУ на півдні, загрозлива ситуація на ЗАЕС, обмеження цін на російську нафту. Яким запам’ятається 191-й день повномасштабної війни.

Ситуація на південному напрямку складна, але контрольована. Ворог здійснив неуспішну спробу просунутися в напрямку Потьомкиного на Херсонському напрямку. Успіхи ЗСУ досить переконливі, скоро буде більше позитивних новин.

Про це повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Росія використовує боєприпаси, які були відкладені на зовсім чорний день – ракети все частіше детонують ще в повітрі.

Стосовно Херсонської області Гуменюк закликала зберігати тишу. Детальніше - в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ відбили атаки ворога біля Соледара, Бахмутського і Веселої Долини на Донеччині.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Вірнопілля, Бражківка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 2 вересня – у нашій новині.

Учора ще 14 українських захисників, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Серед звільнених – офіцер і військовий парамедик.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

“У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області 1 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 14 українських захисників”, – йдеться у повідомленні КШППВ. Зазначається, що серед звільнених із полону – десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБр) і четверо – з 30 ОМБр. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

Окупанти незаконно вивезли на територію Російської Федерації понад 7 000 українських дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“За нашими даними, понад сім тисяч українських дітей незаконно вивезено на територію РФ. Росіяни роблять усе, щоб наші діти не поверталися, навіть спростили своє законодавство, щоб максимально легко громадяни Росії всиновлювали українських дітей”, – сказав він. Омбудсмен назвав вивезення українських дітей до Росії порушенням міжнародного права і геноцидом української нації.

Наразі Україні вдалося повернути додому всього 51 дитину.

Унаслідок нічного обстрілу Харкова з ракет С-300 зруйновано приміщення спортивного комплексу "Локомитив" імені Георгія Кірпи.

Це світова спортивна арена, де тренувались чемпіонки з синхронного плавання, повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", – додав він.

Обстрілом знищені басейн і сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року.

"Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті у них немає. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!" – заявив голова ОВА.

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі "Амброзетті" заявив, що Україна може замінити Росію як постачальника енергоресурсів і стати енергохабом для Європи.

Президент нагадав, що, захопивши Запорізьку АЕС, Росія послабила можливість України експортувати електрику в Європу та стабілізувати ситуацію в сусідніх країнах. Крім того, окупанти вдаються до провокацій та ядерного шантажу. Під час візиту на ЗАЕС місії МАГАТЕ російські війська не допустили туди незалежних журналістів.

"Україна готова нарощувати експорт електрики в країни ЄС. Зокрема, для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулась в безпечний режим роботи і залишалась підключеною до української енергомережі", - зазначив Зеленський і закликав ЄС імпортувати українську електрику замість брудних в різних сенсах цього слова російських ресурсів.

Щоб позбавити президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни з Україною, міністри фінансів країн Групи семи схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.

“Сьогодні ми підтверджуємо спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі – надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти купуються за граничну ціну або нижче, ніж визначена широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цю цінову межу”, – йдеться в спільній заяві Великої сімки за підсумками віртуальної зустрічі.

Початкова максимальна ціна буде встановлена на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних і буде визначена всією коаліцією до її впровадження в кожній юрисдикції.

Європейська комісія працюватиме над введенням граничної ціни на російську нафту у всіх країнах Євросоюзу, а не лише серед держав Великої сімки.

Про це заявив європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні, повідомляє сайт Єврокомісії.

Джентілоні повідомив, що угода щодо обмеження ціни на експорт російської нафти морським транспортом посилює шостий пакет санкцій ЄС. Угода поширюється на країни G7, але водночас вона дозволяє продовжувати продаж російської нафти на світових ринках за низькими цінами.

Тепер країни Великої сімки працюватимуть над створенням широкої глобальної коаліції, щоб завершити розробку та рівень ліміту ціни, а також спільно впровадити його, щоб максимізувати його ефективність.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!