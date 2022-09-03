Ворог обстріляв з артилерії село на Чернігівщині, нарахували понад 50 вибухів, - Чаус

Жертв серед цивільного населення немає, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Сьогодні, 3 вересня, росіяни здійснили масовий обстріл Новгород-Сіверського району.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади було обстріляне із артилерії.

"Нарахували більше 50 вибухів", - написав голова ОДА.

Він повідомив, що жертв серед цивільного населення немає, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Крім того, сьогодні було обстріляно територію біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють Чернігівщину. Минулого тижня ними була обстріляна череда корів.