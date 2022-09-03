40 відсотків техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатна, - ГУР

Ворог зазнає військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки. Тому РФ намагається створювати нові військові частини та з’єднання. Проте новий армійський корпус Росія зможе сформувати лише до кінця листопада.

Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

На його думку, історія з 3 армійським корпусом розтягнеться до листопада через людський ресурс та проблеми з комплектуванням спеціалістами.

"Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці", - сказав він.

Крім того, проблемою є комплектування технікою та озброєнням.

"Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, відбувається активне розгортання та тренування 3 армійського корпусу на російській військовій базі в "Муліно", що майже у 300 км на схід від Москви. Вважається, що він має забезпечити подальший наступ вглиб України.

Наприкінці серпня стало відомо, що добровольчі батальйони нового 3 армійського корпусу покинули базу під Москвою 24 серпня, з високою ймовірністю, аби в подальшому їх перекинули в Україну. Наразі оперативна ефективність його підрозділів невідома.