Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
Українські військові взяли у полон російського зека з ПВК “Ліга”, - Бутусов
СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь"
СБУ передала в АРМА майно і активи олігарха-єдинороса, чия фірма виготовляла у Вінниці побутову хімію "Ушастый нянь"
​Шість місяців
​Шість місяців
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
Успіхи ЗСУ на півдні досить переконливі, – Гуменюк
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Донецьку пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
​Великі втрати, постійні обстріли, перебування в оточенні і зниклі безвісти, – про що говорять в телефонних розмовах окупанти
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила ракетами по промисловості та гуманітарних складах Краматорська і Словʼянська

Поранено чоловіка – він у важкому стані. 

Уночі 3 вересня російська армія завдала ударів по Краматорську і Словʼянську і обстріляла лінію фронту.

Ворог випустив по краматорській промисловості і складах гуманітарної допомоги вісім ракет, повідомив у фейсбук мер міста Олександр Гончаренко. 

"Наслідки нічного ворожого удару по Краматорську. 8 ракет по промисловості та складам гуманітарної допомоги. Поранено сторожа, у важкому стані", – написав він. 

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграм додав, що обстрілів зазнали два підприємства в Словʼянську. 

"У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка – пошкоджено базу відпочинку та один будинок, без постраждалих", – зазначив він. 

Гучно минула ніч у Сіверську. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. 

У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок, у Роздолівці – будинок.

Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко

У Донецькій області триває обовʼязкова евакуація мирного населення. Влада закликає цивільних встигнути поїхати до настання холодного сезону. Евакуація до Кіровоградської області буде проводитись протягом вересня. Вона є безкоштовною, буде відбуватися кожні два дні з 2 вересня. Охочі мають залишити заявку за телефоном 0988903318. Дізнатися більше деталей можна на сайті Донецької ОВА

Нагадаємо, в Луганській за ніч на Бахмутському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії. Окупанти завдали два ракетних удари по наших позціях, по шість разів застосували РСЗВ та міномети, обстріли з мінометів. Один раз – танк. Сили оборони успішно відбили атаки з трьох боків. Наступальними діями підрозділи так званих кадирівців росіяни намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також