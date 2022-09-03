Росія вдарила ракетами по промисловості та гуманітарних складах Краматорська і Словʼянська

Уночі 3 вересня російська армія завдала ударів по Краматорську і Словʼянську і обстріляла лінію фронту.

Ворог випустив по краматорській промисловості і складах гуманітарної допомоги вісім ракет, повідомив у фейсбук мер міста Олександр Гончаренко.

"Наслідки нічного ворожого удару по Краматорську. 8 ракет по промисловості та складам гуманітарної допомоги. Поранено сторожа, у важкому стані", – написав він.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Телеграм додав, що обстрілів зазнали два підприємства в Словʼянську.

"У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка – пошкоджено базу відпочинку та один будинок, без постраждалих", – зазначив він.

Гучно минула ніч у Сіверську. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок, у Роздолівці – будинок.

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

У Донецькій області триває обовʼязкова евакуація мирного населення. Влада закликає цивільних встигнути поїхати до настання холодного сезону. Евакуація до Кіровоградської області буде проводитись протягом вересня. Вона є безкоштовною, буде відбуватися кожні два дні з 2 вересня. Охочі мають залишити заявку за телефоном 0988903318. Дізнатися більше деталей можна на сайті Донецької ОВА.

Нагадаємо, в Луганській за ніч на Бахмутському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії. Окупанти завдали два ракетних удари по наших позціях, по шість разів застосували РСЗВ та міномети, обстріли з мінометів. Один раз – танк. Сили оборони успішно відбили атаки з трьох боків. Наступальними діями підрозділи так званих кадирівців росіяни намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.