У Дніпропетровській області ППО збила всі 5 випущених ракет, ворог також бив з артилерії

За даними голови ОВА, обійшлося без постраждалих.

У ночі 3 вересня російська армія била по Дніпропетровській області крилатими ракетами, "градами" та важкою артилерією.

ППО збила всі пʼять випущених на Дніпро ракет, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав", – заявив він.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

По Нікопольському району завдали ударів російські "гради" та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Марганці руйнувань зазнали декілька будинків, господарських споруд, авто і газогонів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх ударів по Дніпропетровській області було поранено мирного жителя: ракета впала біля його авто, коли він намагався врятуватися від обстрілів.