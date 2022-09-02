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Зеленський відзначив один з полків Нацгвардії

Підрозділи Нацгвардії продовжують отримувати почесні відзнаки.

Зеленський відзначив один з полків Нацгвардії
Фото: Пресслужба Національної гвардії України

Президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 15 Слов’янський полк Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі №623/2022 президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що Зеленський відзначив підрозділ з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” дві бригади та полк Нацгвардії України. 

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