Україна виходить з Об'єднаного інституту ядерних досліджень, який розташований у Росії

Сьогодні уряд ухвалив постанову про вихід України із складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень, який розташовано у Російській Федерації.

Про це повідомляє сайт Міністерство освіти та науки.

“Беручи до уваги рішення Ради Європейської організації з ядерних досліджень (далі – ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері, вжиття заходів щодо призупинення співпраці ЦЕРН із профільними установами РФ, що функціонують на території країни-агресора і учасником яких є й Україна, Постійне представництво України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві звернулося до Міносвіти як до центрального органу виконавчої влади України, що опікується питаннями міжнародної науково-технічної співпраці, з пропозицією ініціювати перед Кабінетом міністрів України проєкт рішення про вихід із членства організацій, штаб-квартири яких розташовані на території країни-агресора, зокрема Об’єднаного інституту ядерних досліджень”, – ідеться в повідомленні.

В Міносвіти зазначили, що українські вчені засуджують відстороненість та бездіяльність науковців Об’єднаного інституту ядерних досліджень щодо трагічних подій в Україні, спричинених збройним вторгненням військ РФ 24 лютого, та ухвалюють рішення щодо призупинення співпраці з ОІЯД.

Постанова Кабінету міністрів “Про вихід із складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень” спрямована на захист національних інтересів та національної безпеки України.

Об’єднаний інститут ядерних досліджень – міжнародна міжурядова науково-дослідна організація, розташована у місті Дубна московської області російської федерації. Її засновниками є 18 держав-членів. Основними напрямами теоретичних і експериментальних досліджень інституту є ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини. Інститут заснований відповідно до Угоди про створення Об’єднаного інституту ядерних досліджень від 26 березня 1956 року.

Нагадаємо, українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії блокували російську атомну галузь.