Українські дипломати роблять усе, щоб нові санкції блокували російську атомну галузь, – Зеленський

Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

Про це заявив президент країни Володимир Зеленський, коментуючи розвиток подій на Запорізькій АЕС.

“І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає в цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Це обов’язково буде. А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії”, – зазначив він.

Президент звернувся до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого, Запоріжжя та всіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей.

“Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб іще більше шантажувати нашу державу та весь вільний світ.

Якщо хтось там у Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію.

Один із інженерів ЗАЕС в інтерв'ю "ВВС News Україна" зазначив, що обстріли Запорізької атомної електростанції не загрожують її роботі, оскільки російські окупанти знають куди цілити, щоб було "боляче", але "не смертельно".

За його словами, найгірший сценарій розвитку подій на ЗАЕС – це знищення ліній електропередач, які зв'язують об'єкт з енергосистемою України. Він наголосив, що "на Чорнобиль це не було б схоже", а "ближче до того, що сталося на Фукусімі".