Головне за день. Субота, 13 серпня

Бої на сході, обстріл журналістів "Українського свідка", САУ Zuzana в Україні. Яким запам’ятається 171-й день повномасштабної війни.

Щонайменше 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 13 серпня кількість загиблих дітей не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 711, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. 12 серпня внаслідок обстрілів окупантами смт Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик. Також ворог вкотре обстріляв Донецьку область. "Унаслідок цього в Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в Бахмуті двоє дітей віком 15 та 9 років. 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ Марганця Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик", - додають ювенальні прокурори.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагаються прорвати оборону на Бахмутському та Авдіївському напрямках, тривають бої.

Вдалося стримати наступ росіян на Харківському напрямку - вони намагалися поліпшити своє тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Але були змушені тікати.

На Слов'янському росармія намагалася прорвати оборону неподалік від Нової Дмитрівки та Долини, та успіху не мала, відійшла.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 13 серпня – у нашій новині.

Ворог обстріляв Руську Лозову на Харківщині фосфорними бомбами, забороненими Женевською конвенцією.

Внаслідок атаки виникли пожежі, які знищили кілька приватних будинків.

Знімальна група проєкту "Український свідок" в Авдіївці потрапила під російський обстріл.

Журналісти були екіпіровані відповідно до міжнародних вимог — із написами PRESS на касках і бронежилетах. Кажуть, є підстави вважати, що росіяни били по них прицільно, коригуючи вогонь за допомогою квадрокоптера.

Як розповіли журналісти, у цьому районі Авдіївки перебувають тільки цивільні, час від часу сюди приїжджає гуманітарна допомога. Підрозділів Збройних Сил України тут немає.

Українські військові знищили на сході України ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА типу "Орлан-10".

"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України на сході України знищили чотири БПЛА типу "Орлан-10", один із них уночі, та штурмовик Су-25", – йдеться у повідомленні угруповання Об'єднаних сил.

Російські війська зазнали втрат на Ізюмському напрямку і відступили після серйозних втрат.

"Ворог намагався проводити наступальні дії на позиції наших військ на Ізюмському напрямку, це південно-східний напрямок нашої області. Однак він зазнав значних втрат", – заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни відійшли на раніше зайняті позиції. Схожа ситуація на півночі області. Росіяни обстрілюють українські позиції, але бійці ЗСУ стоять – і ворог відступає.

Поліцейські задокументували пошкодження та втрати серед мирного населення унаслідок вчорашнього обстрілу Краматорська на Донеччині.

Росіяни завдали удару по місту вчора, 12 серпня, близько 18:30. Російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву балістичними ракетами з комплексу “Іскандер”.

Як повідомили у Донецькій ОДА, загинуло 3 і поранено 15 людей. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 100 приватних будинків.

Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші 4 артилерійські установки вже перебувають у розпорядженні українських військових.

У червні Надь заявляв, що Словаччина та Україна домовилися про постачання 8 артилерійських установок Zuzana 2.

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