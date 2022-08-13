Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення окупантів, – Зеленський

Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії.

Про це йдеться у сьогоднішньому зверненні президента України Володимир Зеленського.

“Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів. Харківщина – українська оборона міцна, і намагання окупантів атакувати постійно провалюються”, – зазначив він.

Зеленський нагадав, що жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок.

“Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої”, – сказав президент.

Нагадаємо, очільник британської військової розвідки, генерал Джеймс Хокенхалл заявив, що ані Україна, ані Росія не отримають цього року явних успіхів. Генерал вважає, що очікувати на півдні значних змін протягом найближчих місяців не варто і потрібно готуватися до затяжної війни.

Генерал-майор Дмитро Марченко зі свого боку переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою.