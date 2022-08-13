Поліцейські задокументували пошкодження та втрати серед мирного населення унаслідок вчорашнього обстрілу Краматорська на Донеччині.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Росіяни завдали удару по місту вчора, 12 серпня, близько 18:30.
Російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву балістичними ракетами з комплексу “Іскандер”.
Як повідомили у Донецькій ОДА, загинуло 3 і поранено 15 людей.
Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 100 приватних будинків.
На місці працюють поліцейські та рятувальники, які продовжують розбирати завали.
Також ворог поцілив у пшеничне поле у місті Миколаївка – знищено близько шести гектарів.
За цими фактами відриті кримінальні провадження за ст.438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, вночі 13 серпня зафіксовано 11 ракетних обстрілів Краматорська ворогом. Зруйновані три приватні будинки, постраждалих немає.