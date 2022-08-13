Поліцейські задокументували пошкодження та втрати серед мирного населення унаслідок вчорашнього обстрілу Краматорська на Донеччині.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Росіяни завдали удару по місту вчора, 12 серпня, близько 18:30.

Російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву балістичними ракетами з комплексу “Іскандер”.

Як повідомили у Донецькій ОДА, загинуло 3 і поранено 15 людей.

Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 100 приватних будинків.

На місці працюють поліцейські та рятувальники, які продовжують розбирати завали.

Також ворог поцілив у пшеничне поле у місті Миколаївка – знищено близько шести гектарів.

За цими фактами відриті кримінальні провадження за ст.438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вночі 13 серпня зафіксовано 11 ракетних обстрілів Краматорська ворогом. Зруйновані три приватні будинки, постраждалих немає.