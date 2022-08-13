Росіяни намагаються прорвати оборону на Бахмутському та Авдіївському напрямках, тривають бої, - Генштаб

На декількох керунках атаки рашистів вдалося відбити і завдати їм втрат.

Російські загарбники намагалися наступальними та штурмовими діями просунутися на Бахмутському напрямку біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого. Успіху не мали. Та в окремих районах ще тривають бойові дії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Наступальними діями рашисти намагаються прорвати оборону українських військ і на Авдіївському керунку: у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

Вдалося стримати наступ росіян на Харківському напрямку - вони намагалися покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Але були змушені тікати.

На Слов'янському росармія намагалася прорвати оборону неподалік від Нової Дмитрівки та Долини, та успіху не мала, відійшла.

Така ситуація була на Краматорському напрямку - тут штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Але отримали жорстку відсіч і відступили.

Зазнали краху спроби загарбників і в у напрямках Павлівки та Новосілки. А на Південнобузькому напрямку рашисти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. Та з втратами відступили.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 13 серпня така:

на Волинському та Поліському білоруські підрозділи посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

та білоруські підрозділи посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях. на Сіверському росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів населені пункти Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провели повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

росіяни обстріляли з артилерії різних калібрів населені пункти Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. Провели повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами. на Харківському ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. на Слов’янському росіяни здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Залиман.

росіяни здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Залиман. на Краматорському противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки.

противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки. на Бахмутському зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще 7 населених пунктів. Також росармія завдала авіаударів неподалік від Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще 7 населених пунктів. Також росармія завдала авіаударів неподалік від Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського. на Авдіївському ворог обстрілював з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки.

ворог обстрілював з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдали авіаударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

та окупанти здійснюють вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдали авіаударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного. на Південнобузькому росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація противника діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Нагадаємо, командування російських окупантів виїжджає з правого берега Дніпра в Херсонській області.

На Донеччині за добу російські загарбники пошкодили і зруйнували понад 100 об'єктів інфраструктури, серед них - житлові будинки, а також школа, дитячий садок, заводи.