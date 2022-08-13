На Донеччині через обстріли окупантів знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію

Водопостачання буде відновлено після ремонту.

У Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін у своєму Telegram-каналі.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання буде відновлено після проведення ремонтних робіт", - написав він.

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ. 24 липня в результаті бойових дій станцію було знеструмлено. Згодом її запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання жителів ряду населених пунктів було відновлено.

Нагадаємо, що 12 серпня окупанти обстріляли Слов’янськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки.

Російські війська за 12 серпня вбили на Донеччині п'ятьох і поранили 35 мирних жителів.