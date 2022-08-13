У Маріуполі окупанти не платять зарплату завезеним будівельникам з РФ

Зазначається, що вони працюють без контрактів.

Росіяни привозять на роботи на окуповані території робітників з Росії. Обіцяють високі зарплати, але по факту "кидають" на гроші.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"До Маріуполя привезли з Санкт-Петербургу мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші ніж за аналогічну роботу у російських містах. Але вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату.

"Якщо таке відношення до "своїх", то що вже казати про місцевих жителів. Більшість маріупольців - без роботи. А тим, кому вдалося влаштувався не виплачують заробітну плату", - додали у міськраді.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі працівники міського водоканалу не вийшли на роботу. Люди протестують проти заборгованості із зарплати.

Також в окупованому Маріуполі відбувається прихована мобілізація, жителі міста почали отримувати СМС із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" Збройних сил РФ.