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Киянка передавала росіянам дані про підрозділи ЗСУ

Жінку затримали під час зйомки військової частини.

Киянка передавала росіянам дані про підрозділи ЗСУ
Фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали жительку Києва, яка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Мешканці столиці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрювана здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних сил України на території Києва та Київської області, і передавала дані співробітнику ФСБ РФ. А ворог отриману інформацію використовував для нанесення ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

Жінку затримали під час зйомки військової частини. Під час обшуків у неї виявили і вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Нагадаємо, що СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині.

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