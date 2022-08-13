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Військові РФ вдарили по Баштанському району Миколаївщини. Унаслідок обстрілу загинула жінка

Уранці під вогонь потрапила Первомайська громада.

Військові РФ вдарили по Баштанському району Миколаївщини. Унаслідок обстрілу загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: mk-oblrada.gov.ua

Унаслідок ворожого обстрілу в п'ятницю, 12 серпня, у Баштанському районі загинула жінка. Уранці в суботу, 13 серпня, під вогонь окупантів потрапило селище Костянтинівка Первомайської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомила у Facebook Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Баштанський район. Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, учора, 12 серпня, протягом доби були обстріли територій біля смт Березнегувате. Також учора, 12 серпня, близько 12:00 внаслідок обстрілів села Веселий Кут загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 12 серпня, орієнтовно з 07:30 до 21:00, були обстріли в межах та за межами села Широке Широківської громади.

У Миколаївському районі 12 серпня, орієнтовно об 11:00, зафіксовано ворожі обстріли території між селами Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також протягом дня ворог завдав ударів по околицях села Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає.

"Сьогодні, 13 серпня, о 04:30 під обстрілами було село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, 11 серпня російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру в Миколаївській області з використанням реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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