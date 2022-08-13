Унаслідок агресії Росії поранені вже 711 дітей

У Бахмуті 12 серпня поранені двоє дітей віком 9 та 15 років.

Більш ніж 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 13 серпня число дітей-жертв не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 711, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 375, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40", - йдеться в повідомленні.

12 серпня внаслідок обстрілів окупантами смт Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик. Також ворог вкотре обстріляв Донецьку область.

"Унаслідок цього в Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в Бахмуті двоє дітей віком 15 та 9 років. 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ Марганця Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик", - додають ювенальні прокурори.

Нагадаємо, МВС повідомило, як працюватиме державний портал розшуку дітей "Діти війни". Платформа допомагатиме оперативно збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни.

Також на початку серпня повідомлялось, що щонайменше 5754 українські дитини були нелегально депортовані до Росії, а 203 зникли безвісти.