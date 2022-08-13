Російські війська минулої доби атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, намагалися просунутися з боку Попасної в напрямку Бахмуту. Однак українські воїни змусили ворога відступити.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Важко порахувати, скільки тисяч снарядів витримала ця територія вільної Луганської області за останні місяць-півтора. Окупанти годинами відпрацьовують артилерією, а потім штурмують із декількох сторін одразу. 12 серпня вони спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту”, – зазначив начальник обласної військової адміністрації.

Фото: Сергій Гайдай у Facebook

Він зауважив, що близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога, який просувався за цими напрямками.

Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіянами були нанесені авіаудари.

За останню ніч окупанти випустили три ракети, чотири рази застосували реактивну та ствольну артилерію, двічі – міномети, ще два рази ЗСУ відбили танкові наступи ворога.

Фото: Сергій Гайдай у Facebook

Начальник Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що в тимчасово захоплених містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації.

“Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію о чоловіках призовного віку, – повідомляє Сергій Гайдай. – Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють”, – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сикорський закликає не вірити заявам ворога про “перемоги” на Сході України.