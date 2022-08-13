Росія має негайно повернути повний контроль над ЗАЕС Україні, - Боррель

Україна є законним власником ЗАЕС.

LB.ua в Google News

Пошкодження на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

Запорізьку АЕС не можна використовувати в рамках будь-якої військової операції.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Я підтримую заклик до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ”, - написав Боррель.

Він також закликав Міжнародну агенцію з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідати ЗАЕС.

Боррель наголосив, що Росія має негайно повернути повний контроль над ЗАЕС Україні як законному суверенному власнику.

Нагадаємо, Україна готова прийняти місію МАГАТЕ, однак доступ експертів до Запорізької АЕС унеможливлює Росія.