Росіяни повністю зруйнували майже півтори тисячі приватних будинків у Ірпені, - Маркушин

Фахові комісії обстежили вже майже 95% пошкоджених внаслідок війни з Росією об’єктів інфраструктури Ірпеня.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
В результаті обстежень були отримані такі цифри:
- 3247 всього пошкоджених житлових будинків;
- 1130 приватних будинків потребують поточного ремонту;
- 1483 повністю зруйнованих приватних будинків;
- 515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту;
- 39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними і підлягають демонтажу чи додаткового інструментального обстеження;
- 80 багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту.
Маркушин зазначив, що міська влада працює над тим, щоб залучати фінансування на ремонт і відбудову пошкоджених будинків, і сподівається на підтримку області, держави та міжнародних партнерів.
Як раніше повідомлялось, у Ірпені на Київщині зруйновані майже всі садочки та школи, середня вартість реконструкції одного з них складає 1 мільйон євро.