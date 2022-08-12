Росіяни повністю зруйнували майже півтори тисячі приватних будинків у Ірпені, - Маркушин

Більше трьох тисяч приватних будинків пошкоджені.

Фахові комісії обстежили вже майже 95% пошкоджених внаслідок війни з Росією об’єктів інфраструктури Ірпеня.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

В результаті обстежень були отримані такі цифри:

3247 всього пошкоджених житлових будинків;

1130 приватних будинків потребують поточного ремонту;

1483 повністю зруйнованих приватних будинків;

515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту;

39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними і підлягають демонтажу чи додаткового інструментального обстеження;

80 багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту.

Маркушин зазначив, що міська влада працює над тим, щоб залучати фінансування на ремонт і відбудову пошкоджених будинків, і сподівається на підтримку області, держави та міжнародних партнерів.

Як раніше повідомлялось, у Ірпені на Київщині зруйновані майже всі садочки та школи, середня вартість реконструкції одного з них складає 1 мільйон євро.