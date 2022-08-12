США не давали Україні зброю для удару по аеродрому "Саки", - ЗМІ

Чим було завдано удару по кримському аеродрому, чиновник Пентагону не повідомив.

США не надавали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий удар, як по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на високопосадовця Пентагону, який розповів це на закритому брифінгу для американських ЗМІ.

"США не давали Україні ніякої зброї, яка могла б здійснити удар по аеродрому "Саки" в Криму", – цитує представника Пентагону кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Він зазначив, що США "не мають нічого, щоб вказувало", що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

Кореспондент Foreign Policy Джек Дойч повідомив, що на думку американських військових Росія втратила кілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів". Внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", – прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.