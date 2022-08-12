Байден планує змагатися за крісло президента США у 2024 році, – Bloomberg

Це може бути шансом Трампа на реванш.

Президент США Джо Байден має намір знову позмагатися за посаду очільника країни. Планується, що його передвиборча кампанія стартує після проміжних листопадових виборів до Конгресу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на помічників і союзників чинного президента.

“Це може призвести до реваншу з колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у 2024 році”, – зазначає видання.

Байден рішуче налаштований продовжити своє перебування у Білому домі – навіть попри те, що більшість демократів віддали б перевагу іншому кандидату, а не 79-річному президентові. Люди, близькі до Байдена, кажуть, що його, зокрема, надихають нещодавні перемоги у законодавчій, економічній та зовнішній політиці.

Троє демократів у Конгресі нещодавно запропонували Байдену поступитися місцем молодшому наступнику, а ще кілька демонстративно відмовилися підтримати його переобрання.

Згідно з аналізом опитувань FiveThirtyEight, рейтинг схвалення Байдена становить лише близько 40%.

Зі свого боку союзники розповідають, що рішучість Байдена зросла на розкриття інформації про роль Трампа у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, а також підтримки колишнього президента республіканцями, що зростає.

Байден часто звертає увагу на результати опитувань, які показують, що він переміг Трампа в прямому ефірі у 2024 році.

Він також вважає, що він виграв номінацію від Демократичної партії в 2020 році, оскільки мав найкращий шанс усунути колишнього президента від влади.

Однак в потенційному матчі-реванші Байден стане інкумбентом (чинним власником посади, - ред), тобто буде змушений захищати свої результати як в економіці, так і зовнішній політиці, одночасно відбиваючись від Трампа та його все ще грізної та енергійної бази прихильників.

Нагадаємо, спецкомісія Конгресу США звинуватила експрезидента Дональда Трампа в підбурюванні натовпу його прихильників до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

У цей день тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю з часів війни 1812 року між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Унаслідок масових заворушень у Капітолії загинуло четверо людей. Понад 100 правоохоронців були поранені, один з них помер наступного дня. Ще четверо офіцерів вчинили самогубство.