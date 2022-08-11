Велика Британія буде навчати більше військових з України, ніж планувалось

Наскільки більше військових буде навчено, Бен Воллес не повідомив.

Уряд Великобританії готовий збільшити кількість українських військових, які пройдуть навчання в Сполученому Королівстві.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Бена Воллеса спитали, чи може його країна навчити більше українських військових, ніж 10 тис. до жовтня, як це спочатку планувалося.

“Я думаю, що зараз ми зобов’язані справді вийти за межі цього. Ми збираємося навчати більше і довше”, – відповів Воллес на запитання.

Воллес також зазначив, що більша частина інструкторів, які навчають українців, є зі скандинавських країн.

“Зараз у нас в Англії дуже багато вікінгів. Кілька сотень років тому це не віщувало нічого доброго. Зараз це ніби повторюється. Більша частина навчальної місії, здається, скандинавська”, – сказав він.

Міністр оборони Великої Британії підкреслив, що у західної спільноти нема втоми від дій на підтримку України, більше того – вони “все ще рухаються по висхідній траєкторії”.

Нагадаємо, після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу України у війні проти Росії.