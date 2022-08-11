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Голова МЗС Чехії підтримав зупинення видачі європейських віз росіянам

"Під час російської агресії про звичайний туризм громадян РФ не може бути й мови".

Голова МЗС Чехії підтримав зупинення видачі європейських віз росіянам
Фото: zem.ru

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Чеське інформаційне агентство.

"Під час російської агресії, декларовані межі якої досі зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови. Йдеться про нашу безпеку, я давно намагаюся знизити вплив російських спецслужб на території ЄС", – заявив Ліпавський.

Він нагадав, що Чехія стала першою країною-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян РФ в усіх напрямках наступного дня після вторгнення в Україну – 25 лютого. Заборона діє досі. Пізніше Чехія впровадила її і для білоруських громадян, за винятком гуманітарних випадків.

В уряді Чехії переконані, що призупинення видачі віз пересічним громадянам РФ "стане чітким і прямим сигналом російському суспільству про те, що захід не має наміру зазнавати агресії з боку російського режиму та ненависницької риторики на адресу вільних демократичних країн, які не загрожують Росії в жодному разі".

"Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", – наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

Прем'єр-міністри Естонії та Фінляндії Кая Каллас та Санна Марін підтримали ідею заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ. Вони зазначили, що відвідування Європи – це привілей, а не одне з прав людини. Тому неправильно, що доки Росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити як ні в чому не бувало і їздити до Європи як туристи.

Литва вже призупинила видачу віз росіянам. Отримати їх громадяни РФ зможуть лише в одному випадку – для участі в похороні.

Очільники МЗС Євросоюзу планують обговорити можливі візові обмеження для росіян у кінці серпня.

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