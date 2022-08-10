Казахстан заявив, що не продавав Великобританії зброю для передачі в Україну

У Казахстані спростували інформацію про начебто продаж зброї для Великобританії з подальшим постачанням в нашу державу, повідомляє Інтерфакс-Україна. Посередником у схемі нібито була компанія "Техноекспорт".

Ці повідомлення, які раніше поширювали Telegram-канали, прокоментували в Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

"У 2021 році та за період, що минув від початку 2022 року, компанія "Техноекспорт" по отримання ліцензії на експорт озброєння, боєприпасів та військової техніки до міністерства не зверталася. Крім того, у зазначений період міністерство ліцензій на експорт до Великої Британії озброєння, боєприпасів та військової техніки, а саме снарядів 122 мм (для гаубиць Д-20), снарядів 152 мм (для гаубиць Д-30), ракет для БМ-21 "Град", БТР-4 (БТР-82А або спрощених модифікацій) та боєприпасів 120 мм (для мінометів і ПТРК "Конкурс"), не видавало", - заявили в міністерстві.

Казахстан запевнив - експорт озброєння та боєприпасів роблять лише за наявності гарантійного зобов'язання країни імпортера, а в ньому передбачена обов'язкова норма, що реекспорт неможливий без дозволу уповноваженого органу у сфері експортного контролю.

"Дозволів на реекспорт вищезгаданого озброєння та боєприпасів міністерство не видавало", - додали в Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку.

Нагадаємо, нещодавно на сторінці в соцмережі "вконтактє" заступника Ради безпеки Росії, колишнього президента РФ Дмитра Медведєва було оприлюднено допис про "штучну державу" Казахстан. Також у пості йшлося, що Грузія має бути "обʼєднана" з Північною, Південною Осетіями та Абхазією в складі єдиної російської держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у телефонній розмові обговорили проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації.