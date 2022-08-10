США і далі підтримуватимуть Україну, – речниця Білого дому про вибухи у Криму

Сполучені Штати і далі підтримуватимуть Україну, яка захищає свою цілісність і суверенітет від російської агресії.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, відповідаючи на запитання, чи вважають США військові об'єкти у Криму легітимною ціллю для України в умовах постачань американської зброї для ЗСУ, пише Укрінформ.

“Ми підтримуємо зусилля України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність”, – заявила речниця Білого дому.

За її словами, розв’язана Росією війна може затягнутися, однак США й надалі підтримуватимуть український народ.

“Ми продовжимо забезпечувати, щоб Україна могла дати відсіч неспровокованій агресії Росії, і на цьому ми будемо зосереджуватися”, – підкреслила представниця адміністрації США.

Нагадаємо, 10 серпня вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів".

Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених. Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.