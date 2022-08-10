Соратники Трампа вимагають у ФБР пояснень щодо рейду у його будинку (оновлено)

Це був перший випадок, коли правоохоронні органи обшукали будинок колишнього президента США.

Союзники колишнього президента Дональда Трампа вимагають пояснень щодо рейду ФБР у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це пише BBC.

ФБР і Міністерство юстиції наразі не прокоментували обшук, про який Трамп повідомив у понеділок увечері.

Це був перший випадок, коли правоохоронні органи обшукали будинок колишнього президента США.

Дії ФБР пов’язують з розслідуванням того, чи республіканець Трамп вивіз секретні документи з Білого дому та відвіз їх до свого будинку.

CBS News з посиланням на джерела серед правоохоронців повідомили про вилучення кількох коробок, додавши, що жодні двері не були вибиті, а пошук завершився пізно вдень.

Республіканці назвали розслідування політично вмотивованим, вимагаючи брифінгу генерального прокурора Мерріка Гарленда.

Тим часом союзники Трампа у Конгресі пообіцяли розпочати розслідування, якщо вони повернуть собі контроль над Палатою представників та Сенатом на проміжних виборах у листопаді.

У той час, як багато демократів вітали проведення рейду, низка осіб закликала Мін'юст оприлюднити додаткову інформацію щодо обшуку. Дехто висловив побоювання, що рейд може посилити підтримку колишнього президента.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила журналістам у вівторок, що президент Джо Байден не отримав попереднього повідомлення ФБР про обшук і що він “дізнався про це з публічних повідомлень”.

Як пише Bloomberg, відповідно до Закону про президентські документи 1978 року всі офіційні документи президента, незалежно від того, наскільки вони тривіальні, вважаються суспільною власністю. Коли президент залишає посаду, ці документи надсилають до Національного архіву, а пізніше вони стають частиною президентської бібліотеки.

Багатогодинний обшук ФБР був пов’язаний із запитом Національного управління архівів і документації до Міністерства юстиції щодо перевірки передачі президентських документів до Мар-а-Лаго, зокрема секретних.

У січні Нацуправління архівів вилучило 15 ящиків із записами з маєтку Трампа, який передав ці документи лише після того, як зіткнувся з можливими судовими позовами щодо їх вилучення. Місцеперебування сейфа було засекречено, про його існування не знали деякі з найближчих помічників експрезидента.

Невідомо чи обшук є частиною іншого потенційного кримінального розслідування, з яким зіткнувся Трамп.

Нагадаємо, Міністерство юстиції розпочало попереднє розслідування перевезення Трампом президентських записів у квітні. Тоді Комітет з нагляду Палати представників США оголосив, що розширює розслідування дій Трампа, зробивши запит на додаткову архівну інформацію.

Раніше Трамп підтвердив, що погодився повернути певні записи до архіву, назвавши це “звичайним і рутинним процесом”.

Ймовірний рейд посилить юридичні проблеми колишнього президента, які включають розслідування Конгресом справи 6 січня 2021 року, напад прихильників Трампа на Капітолій США та звинувачення Трампа у тому, що він намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія у 2020 році.