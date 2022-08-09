Тихановська створила перехідний уряд Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про рішення створити об'єднаний перехідний уряд держави.

Про це повідомляє “Белсат” із посиланням на виступ Тихановської на конференції “Нова Білорусь” у Вільнюсі.

“Я прийняла рішення створити об'єднаний перехідний кабінет. Це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі, відстоюватиме незалежність та суверенітет республіки білорусь, представлятиме національні інтереси Білорусі, здійснить фактичну деокупацію нашої країни”, - зазначила Тихановська.

Вона повідомила, що уряд відновить конституційну законність та порядок, забезпечить транзит влади від диктатури до демократії та створить умови для проведення справедливих та вільних виборів.

При цьому всі кандидати до кабінету мають отримати схвалення представницького органу – Координаційної ради.

Перші призначення в кабінет такі: Павло Латушко став представником кабінету з транзиту влади, Олександр Азаров - представником з відновлення правопорядку, Валерій Ковалевський - представником із закордонних справ, Валерій Сахащик - представником з оборони та національної безпеки.

Також в новому уряді мають з'явитися представники із соціальної політики, економіки та фінансів, національного відродження.

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі анонсувало чергові військові навчання спільно з Росією, які триватимуть з 9 до 25 серпня 2022 року.