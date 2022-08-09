Білорусь заявила про нові спільні військові навчання з Росією, що триватимуть до 25 серпня

Метою навчань називають "підвищення злагодженості з’єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням".

Міністерство оборони Білорусі анонсувало чергові військові навчання спільно з Росією, які триватимуть з 9 до 25 серпня 2022 року.

Про це повідомило Міністерство оборони РБ, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що планується "оперативно-тактичне навчання з родами військ ВПС і військ ППО з бойовою стрільбою".

"Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону «Ашулук». Передислокація на полігон «Ашулук» здійснюється залізничним та повітряними ешелонами", - йдеться в повідомленні.

Метою навчань називають "підвищення злагодженості з’єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням".

Раніше також повідомлялося, про російсько-білоруські військові навчання в липні 2022 року. Тоді Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом, заявив, що Захід нібито планує напад на Росію, а білоруські військові "повинні не допустити війни". Жодних доказів цьому Лукашенко не надав.

Нагадаємо, в лютому військові навчанні РФ і Білорусі закінчилися повномасштабним військовим вторгненням в Україну.

У березні Лукашенко говорив Путіну: "Зараз я вам покажу, звідки готувався напад на Білорусь. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (4 позиції, я вам зараз покажу – я приніс карту), вони б атакували наші війська – білоруські та російські, які були на навчаннях... Добре, що почали... Напередодні ми б не зробили, повірте, через кілька днів випили б всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу: вони готувалися завдати удару не тільки на Донбасі. Вони вибудували позиції для удару по Білорусі". Ця фраза Лукашенка стала мемом.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українським містам. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.